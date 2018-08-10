Церемония награждения следующей церемонии "Оскар" пройдет 9 февраля, вместо традиционного марта и, вероятно, будет ограничена по времени.

В новом сезоне члены американской киноакадемии предложили добавить новую статуэтку "Оскара" - для признания высокобюджетных популярных фильмов.

Об этом говорится в сообщении киноакадемии, передает Интерфакс.

Кроме того, руководство планирует ограничить длительность телетрансляции тремя часами, чтобы сделать ее более насыщенной и менее затянутой. В частности, статуэтки в некоторых номинациях могут вручаться во время рекламных пауз, а потом зрителям будет демонстрироваться нарезка кадров с вручения.

Также киноакадемия сообщила дату церемонии в 2020 году. Награды будут вручаться 9 февраля, а не в марте, как в 2019 году.

Эксперты отмечают, что этими мерами руководство надеется вернуть телеаудиторию к трансляции, тем самым повысив ее значимость и рекламные доходы. Прошлая церемония собрала самую худшую телеаудиторию в истории - трансляцию посмотрели всего 26,5 млн человек против 40 млн в 2013 и 2014 годах. Отмечается, правда, что цифры не учитывают тех, кто смотрел трансляцию в интернете.

Как сообщала "Страна", названы лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года. В списке сериалов оказались преимущественно детективы.

Напомним, что Госкино объявило о начале отбора украинского фильма, который будет претендовать на "Оскар".