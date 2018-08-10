Более половины водителей, поворачивая с второстепенной дороги направо на главную, не обращали никакого внимания на пешеходов и велосипедистов, а только смотрели вперед и влево.

Это заметили исследователи из Торонтского университета, которые отслеживали движение глаз водителей на оживленных перекрестках. О результатах они доложили на конференции Канадской ассоциации профессионалов в области дорожного движения, которая проходила в июне в городе Виктория.

По данным Департамента общественного здравоохранения Торонто в период 2008-2012 годов 69 процентов столкновений на дороге с уязвимыми участниками дорожного движения происходили на перекрестках и большинство из них случались, когда автомобиль поворачивал. Чтобы выяснить причину такого постоянства, инженеры с Факультета прикладной науки и техники под руководством Бирсен Донмез провели пригороде Торонто исследование с участием 17 водителей.

У испытуемых 35-54 лет было более трех лет водительского стажа. Их просили сесть за руль и, во время движения сделать правый поворот с боковой улицы на главную дорогу и наоборот. На время теста на водителей надевали устройства, которые отслеживали движения глаз. Исследователи выделили четыре основных категории движений: на ветровое стекло, в правое и левое окно и зеркало, и назад.

Красным кружком показаны движения глаз, которые отследили с помощью айтрекера. Фото: Nazli Kaya / University of Toronto

В результате выяснилось, что при правом повороте на главную дорогу с второстепенной больше половины водителей (10 из 17) не обращали внимания на пешеходов или велосипедистов. В основном они смотрели налево и вперед. При повороте на боковую дорогу ситуация была лучше, невнимательными оказались только трое из 17 водителей. Большинство из них смотрели направо, так как справа по главной дороге проходила велосипедная дорожка.

Исследователи склонны винить не столько невнимательность водителей, сколько дорожную инфраструктуру. "Я думаю, это проблема инфраструктуры, а не обучения, - говорит Вирсен Донмез. - Если вы посмотрите на велодорожки в городе, они появляются здесь, исчезают там. Чем более непредсказуемы правила дорожного движения, тем более спорными они становятся".

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