Цены на нефть эталонных марок усилили рост в ходе торгов в пятницу, при этом Brent почти ликвидировала снижение с начала недели. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 по киевскому времени подорожали на $0,66 (0,93%) - до $72,74 за баррель, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,80 (1,2%) - до $67,61 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 1,1%.

Основным фактором, оказавшим давление на нефтяной рынок на уходящей неделе, стали новости о введении дополнительных пошлин на импорт китайских товаров в США, на что власти Китая пообещали ответить аналогичными мерами. США и Китай - две крупнейшие экономики мира и лидеры по потреблению топлива. Если проблемы во внешней торговле приведут к замедлению роста их ВВП, мировой спрос на нефть также снизится. При этом Китай в июне стал крупнейшим импортером американской нефти, закупив в США рекордные 15 млн баррелей.

"Скорее всего, Дональд Трамп введет новые пошлины, и Пекин ответит тем, что обложит сборами американскую нефть", - заявил экономист Capital Economics Том Пью.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 110 тыс. баррелей в сутки, до 1,5 млн б/с. Также агентство сообщило, что поставки нефти в мире в прошлом месяце увеличились на 300 тыс. б/с.

Как сообщала "Страна", Израиль угрожает Ирану войной на море, если Тегеран решит перекрыть поставки нефти.

Ранее цены на нефть пошли вверх на опасениях падения поставок из Ирана из-за санкций США.