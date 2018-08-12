Сегодня ночью в Украине можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Он продлится до 24 августа, но с 12 на 13 августа, метеорный поток войдет в свой пик. После полуночи и до 4 утра на звездном небе появятся до 100 вспышек за час.

"Страна" собрала информацию о самом ярком звездопаде года, за которым можно наблюдать невооруженным глазом: где и когда смотреть, почему он повторяется ежегодно и почему "звездопад" на самом деле не имеет отношения к падающим звездам.

Метеоры или метеориты?

Персеиды - метеорный поток, состоящий из мельчайших частиц размером от пылинки до горошины. Метеоры - это световое явление. Частички сгорают, попадая в атмосферу, оставляя яркий след, который мы принимаем за падающую звезду. Метеоры могут нанести вред космическим аппаратам, спутникам. Но для объектов на поверхности Земли они безвредны.

А метеориты - это твердые космические тела. Большинство из них сгорают в атмосфере, но некоторые могут достичь поверхности Земли.

Персеиды мы наблюдаем ежегодно с июля до конца августа, когда планета проходит через хвост довольно крупной кометы Свифта-Таттла, диаметр которой достигает 26 километров. Обилие частиц в хвосте такой кометы делает Персеиды самым зрелищным и ярким "звездопадом" года.

Фото: Земля проходит через хвост кометы Свифта-Таттла раз в году/google.com.ua

Как и когда смотреть?

"Падающие звезды" появятся практически на всей части неба, но больше всего их можно будет увидеть в районе созвездия Персея в северной части неба. Ориентир созвездие Кассиопеи, похожее на латинскую букву W. В час ожидается приметно 100 вспышек. Наиболее интенсивный период - после полуночи и до 4 утра.

Для наблюдения подойдут открытые участки неба, удаленные от яркого электрического освещения - парк, лес, берега рек. Стоит помнить, что для того, чтобы глаза привыкли к темноте после яркого электрического света, и стали замечать детали на звездном небе, необходимо примерно 20 минут.

Погода на время "звездопада"

По данным Укргидрометцентра, на большей части Украины в ночь с 12 на 13 августа будет переменная облачность. Лишь местами на западе возможны грозовые дожди.

Фото: meteo.gov.ua

По данным Gismeteo, в Киеве вечером 12 августа может пройти гроза, но ночь будет ясной.

Sinoptik.ua сообщает о кратковременном дожде в Киеве днем 12-го августа. Ночь будет без осадков.