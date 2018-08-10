Адвокат и бывший глава Госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький

"подвел итоги" инцидента с экс-бойцами батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО.

Детали произошедшего он написал в Facebook. Адвокат сообщил, что заключенные "давно земли под собой не чувствовали - передвигались по СИЗО без помех, чудили что хотели, пользование мобильной связью и интернетом не вызывало вопросов даже у руководителей Минюста и журналистов".

Также, по словам Старенького, они без проблем получали запрещенные предметы. Проблем с этим "торнадовцы" не испытывали.

"Я неоднократно предупреждал и информировал - они слишком бесконтрольные. Прошлая зима - нападение на дежурного СИЗО и отрезанное ухо у Холода.

Онищенко (руководитель батальона "Торнадо" Руслан Онищенко - Прим.Ред.) и другие демонстративно общаются с прокурорами через свои официальные страницы в ФБ", - отметил экс-глава Госпенитенциарной службы.

Осенью журналисты "Инсайдера" задокументировали, что "комбат Онищенко" бесконтрольно передвигается по СИЗО как ему заблагорассудится. Также Старенький припомнил и несколько других эпизодов.

"Весна 2018 - Онищенко и Холода выводят к двери СИЗО за телевизором вроде. Обо всем этом я писал. И это только то, что на поверхности", - добавил адвокат.

По его словам, торнадоцы "ерроризировали все камеры бывших сотрудников, ввели "жизнь по понятиям" среди заключенных бывших правоохранителей, "даже образовали общак (кассу взаимопомощи), долю с которого передавали на воровской общак".

Старенький отметил, что группировка в СИЗО была агрессивна, контроль над ним была потерян еще в 2016-м.

"Еще с января 2018 была инфа о том, что они что-то готовят на момент, когда их захотят вывезти из СИЗО. Ехать они не хотели, им и там было неплохо. Но если такая инфа была даже у рядовых сотрудников СИЗО, то почему ее не было в Банкира? (Это я теперь так Чернышева называю - близко к его сути. (заместитель министра юстиции Денис Чернышев - Прим.Ред.))

Не было - потому что не хотел знать. А не хотел знать - не зная, что делать в таком случае.

Вот теперь и мычит о нештатной ситуации "которая не тянет на бунт" и цветные карандаши", - добавил он.

В пятницу, 10 августа, торнадовцев попытались вывезти во временные СИЗО. Кому принадлежала данная инициатива - он не отметил, допустив, что это не Минюст.

При попытке открыть двери камер - торнадовцы сразу забаррикадировались. В камерах были взрывчатка, холодное оружие, электрошокеры, телефоны. По мнению Старенького, бунт готовился заранее.

"Они были готовы. А Минюст не был готов. Минюст был "#намнедокладывалы".

Неготовым оказался и тюремный спецназ. Его просто уничтожили после встречи Банкира и двух воров в законе года полтора назад. (Встречу он сам подтверждает, но суть умалчивает. То такое, видеозаписи не горят, еще разберемся.)

Итак - тюремный спецназ отказался заходить в камеру.

Вызвали "Альфу" (спецназ - Прим.Ред.).

Те в конце-концов зашли, выбили двери, зашли и вытащили кого надо.

Правда потом, когда провели поверхностный обыск в камере - очень удивлялись: "Это что, такое в СИЗО возможно?" Оказывается возможно", - отметил он.

В итоге осужденных торнадовцев все же развезли по временным СИЗО при колониях. При этом был избит сотрудниками полиции под Лукъяновским СИЗО был один из адвокатов - Юрий Кармазин.

"Это уже шестой, если не ошибаюсь, за месяц избиения адвоката полицией.

Я точно не адвокат "Торнадо". Но с избиениями адвокатов надо что-то делать. Это уже система. И это не просто так", - резюмировал экс-глава Госпенитенциарной службы Украины.

Фото: facebook.com/dmitry.shymkiv

Как сообщала "Страна", по словам очевидца, бунт в Лукьяновском СИЗО спровоцировали сами правоохранители.

Отметим, что по словам адвоката в ноябре 2017 экс-торнадовец жестоко избил следователя в Лукьяновском СИЗО.