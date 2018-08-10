На данный момент ведутся переговоры, чтобы начать снимать фильм под дистанционным руководством Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Meduza.

"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать снимать фильм под его (Сенцова, - Прим. ред.) дистанционным руководством. Вроде как проект должен запуститься в сентябре. Так кинематографисты надеются придать ему силы, включить в работу и облегчить его существование в колонии", - рассказал он.

По информации адвоката, в сентябре, вероятно, начнется дистанционный кастинг. Планируется, что по этому поводу к нему в колонию будут приходить адвокаты через день. Динзе подчеркнул, что это украинский проект.

Напомним, накануне Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прислала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой три фотографии Сенцова в колонии, присланные российским омбудсменом

Ранее Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати. Четвертый кризис, который сопровождается отказом внутренних органов, может начаться у украинского политзаключенного Олега Сенцова в любой момент. Климкин заявил о предсмертном состоянии Сенцова.

Как сообщала "Cтрана", в Евросоюзе попросили Россию оказать качественную медпомощь голодающему Сенцову.