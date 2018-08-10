Под дистанционным руководством Сенцова решили снять кино
На данный момент ведутся переговоры, чтобы начать снимать фильм под дистанционным руководством Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Meduza.
"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать снимать фильм под его (Сенцова, - Прим. ред.) дистанционным руководством. Вроде как проект должен запуститься в сентябре. Так кинематографисты надеются придать ему силы, включить в работу и облегчить его существование в колонии", - рассказал он.
По информации адвоката, в сентябре, вероятно, начнется дистанционный кастинг. Планируется, что по этому поводу к нему в колонию будут приходить адвокаты через день. Динзе подчеркнул, что это украинский проект.
Напомним, накануне Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прислала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой три фотографии Сенцова в колонии, присланные российским омбудсменом
Ранее Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати. Четвертый кризис, который сопровождается отказом внутренних органов, может начаться у украинского политзаключенного Олега Сенцова в любой момент. Климкин заявил о предсмертном состоянии Сенцова.
Как сообщала "Cтрана", в Евросоюзе попросили Россию оказать качественную медпомощь голодающему Сенцову.