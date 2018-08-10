В пятницу, 10 августа, в Киеве один из таксистов Uber избил пассажирку. Пострадавшая оказалась женой друга замглавы Администрации президента Дмитрия Шимкива. Об этом сообщил сам чиновник.

"Сегодня жену моего друга побил водитель Uber. Человек в клинике Шалимова. Будьте осторожны, берегите себя! И люди, если рядом с вами бьют человека, не стойте безразлично", - написал он.

Шимкив отметил, что полиция уже занимается делом. На сообщение уже отреагировала компания Uber, которая обратилась к чиновнику с просьбой сообщить детали инцидента.

Скриншот: facebook.com/dmitry.shymkiv

Как сообщала "Страна", суд в Чехии запретил работу сервиса такси Uber. В мэрии Брно отметили, что предоставление услуг интернет-такси должно быть согласовано с законодательством.

Отметим, что в Uber остановили тестирование беспилотных авто после смертельного ДТП.