Владелец интернет-издания Insider Алексей Тамразов заявляет, что встретиться с одиозным прокурором Константином Куликом его заставил сотрудник СБУ. Об этом он сообщил на заседании суда об избрании ему меры пресечения, передает Insider.

Напомним, суд взял под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона гривень.

В частности, по его словам, к встречам с прокурором Куликом его склонял сотрудник СБУ из Мариуполя. Адвокат Тамразова Виталий Коломиец сказал, что его подзащитный готов предоставить больше деталей при перекрестного допроса. На данный момент стороны изучают материалы дела. Адвокаты Тамразова хотели ознакомиться с видеодоказательствами обвинения, однако им предоставили для ознакомления только фото.

По данным Insider, свидетелями обвинения по делу проходят прокурор Кулик и его водитель.

Как известно, 9 августа владельца Insider Алексея Тамразова задержали сотрудники СБУ и ГПУ. Ему инкриминируют дачу взятки в 200 000 долларов подозреваемому в незаконном обогащении прокурору Константину Кулику, который до сих пор работает в рядах ГПУ. Прокуроры сфотографировали деньги неизвестного происхождения и назначения в автомобиле Кулика. Они утверждают, что эти деньги предназначались Кулику.

Как сообщала "Cтрана", Судья Печерского суда постановил перевести заседание по делу экс-заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова в закрытый режим.

Отметим, что "Страна" следила за процессом по мере пресечения Тамразову на суде в режиме онлайн.