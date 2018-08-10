В Киеве на Майдане Независимости и станции метро "Шулявская" взрывоопасные предметы на обнаружены. Территорию обследовали после звонка неизвестного с сообщением о минировании.

Об этом сообщили пресс-службы полиции и метрополитена Киева.

"Сотрудники полиции тщательно обследовали … территорию Майдана Независимости. В результате осмотра никаких опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Усилия полицейских направлены на задержание и привлечение к ответственности "минера".

"Станция "Шулявская" проверена. Взрывоопасных предметов не выявлено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в опубликованном сообщении метрополитена.

Ранее в пятницу в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

Кроме того, в пятницу поступило сообщение от мужчины о якобы минировании станции метро "Шулявская". На время проверки станцию закрывали.

Фото: twitter.com/kyivmetroalerts

Как сообщала "Страна", в Киеве закрыли станцию метро "Шулявская" из-за сообщения о заминировании.

Отметим, что в Киеве зарплаты транспортникам поднимут в разы меньше, чем подорожал проезд.