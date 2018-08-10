Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Европе после очень жаркой погоды температура вернулась к нормальной. Об этом он написала в Facebook.

"Париж, Берлин, Прага 21-22 градуса тепла. Попустило жару! Жаркая полоса тянется вдоль Риги, Варшавы, Бухареста, Афин," - написала она.

Диденко написала, что в Украине "прекрасные градусы", много солнца, а на Западе кратковременные дожди.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" писала о том, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.

Также мы сообщали, что невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов. Во Франции и Германии оптовые цены на электроэнергию уже находятся на максимальных для августа отметках за десять лет. Франция считается нетто-экспортером электроэнергии, снабжая соседние страны, и сокращение поставок подстегнет рост цен по всему континенту.