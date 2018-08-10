Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 27,31 грн/$1 с 27,155 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,29-27,33 грн/$1.

Справочное значение курса гривни к доллару, по данным Национального банка Украины, к 12:00 в пятницу снизилось до 27,2290 грн/$1 с 27,0965 грн/$1 днем ранее.

Также Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 августа 2018 года до уровня 2724.5640 грн/$1 по сравнению с 27,111393 грн/$1 на 10 августа 2018 года.

100 дол. США - 2724.5640

100 евро - 3121.2605

10 российских рублей - 4.0721

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 августа составил 290,7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $231,1 млн.

Как сообщала "Cтрана", курс не удержали. Доллар на межбанке вновь пошел вверх .

Мы писали, что курс российского рубля падает на фоне новых санкций США.

Также аграрии прогнозируют существенное подорожание хлеба осенью.