Исполком Львовского горсовета запретил деятельность перевалочной станции мусора на улице Пивничной, 1 в связи с угрозой для международного аэропорта "Львов", сообщает Интерфакс.

В пятницу во время заседания исполкома директор юридического департамента Гелена Пайонкевич, Львовский горсовет получил письмо от управления СБУ во Львовской области, в котором указано, что функционирование перевалочной станции и несанкционированной свалки мусора возле нее, несет угрозу для работы аэропорта. СБУ потребовала закрыть станцию. По данным горсовета, в данное время на станции накопилось около тысячи тонн отходов.

Городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что было несколько случаев, когда птицы сталкивались с самолетами.

"Размещение перевалочной станции на расстоянии 2,5 км до аэропорта усложняет его работу и мы должны принять во внимание письмо из СБУ", - цитируют в сообщении слова А.Садового.

В результате горсовет принял решение запретить функционирование перевалочной станции, обязал компанию АВЕ-Львов до 31 августа очистить площадку от отходов и провести рекультивацию территории. В то же время, ЛКП "Муниципальная стража" обязали с 1 сентября установить на въезде на станцию шлагбаум и не пропускать автомобили с отходами.

Ранее "Страна" писала о том, что на станции в Бортничах подсчитали сколько тонн и какого мусора выбрасывают киевляне в день.

Также мы сообщали, что Кличко пообещал Киеву новый завод по переработке мусора через три года.