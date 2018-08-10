Отношения России и Турции на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне. Об этом в пятницу, 10 августа 2018, сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, передает агентство Bloomberg.

Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса "земля-воздух" у России, которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - цитируют слова турецкого лидера журналисты.

Эрдоган добавил, что "экономические нападки в адрес Турции (со стороны США - Прим.Ред.)... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Как сообщала "Страна", Эрдоган попросил принять Турцию в международное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС).

Он добавил, что лидеры стран, входящих в группу, восприняли его предложение тепло, Китай - особенно.

Отметим, президент Турции Эрдоган жестко ответил лидеру США на угрозы о внедрении санкций.