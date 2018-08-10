Завтра, 11 августа, лишь в западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, на Закарпатье и побережье морей до 20 градусов. Днем 24-30, на Закарпатье до 33 градусов, сообщил Укргидрометцентр.

В Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

По наблюдениям синоптиков, за последние 130 лет самым теплым днем 11 августа в столице было в 1992 году, тогда столбик термометра достиг отметки 34,7 градуса. А самым холодным этот день зафиксирован в 1919 и в 1956 годах – тогда столбик термометра опустился до 8,4 градуса.

Народные приметы: 11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие как "мороки" - это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.

10 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27, в Днепре в пределах Киева 25 градусов.

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