В Министерстве юстици рассказали о необычных именах, которые украинцы выбирают для своих детей. В частности, в первой половине 2018 года были зарегистрированы такие имена, как Игорина, Милаша, Шамама, Гамлет и Фараон. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди женских имен самыми необычными стали: Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцесса, Стасиния, Весна, Шамама, Италия, Андромеда, Ясноведа.

Среди мужских: Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор.

Среди самых необычных имен в Киеве - Златояра, Кассандра, Ляля, Мелоди, Лукерия, Грета, Кармен, Азарий, Марсель, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Соломон, Радомир, Киприан, Оскар, Фараон, Михва.

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в первом полугодии 2018 года, стали София, Анастасия, Анна, Артем, Александр и Максим.

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