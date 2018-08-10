В четверг, 9 августа, в части Днепропетровского района Запорожья и острова Хортица объявлен карантин из-за зафиксированного случая бешенства у дикой енотовидной собаки, которая укусила волонтера.

Решение о временных мерах приняла Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Запорожского горсовета.

Об этом сообщил представитель областного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Украинские новости.

Карантин объявлен на улицах и на части острова Хортица в районе Арочного моста, где было обнаружено заболевшее животное. На Арочном мосту волонтер по защите животных обнаружила собаку 2 августа, где животное, вероятно, сбил проезжающий автомобиль.

Женщина забрала животное к себе домой в частный сектор, где пыталась вылечить, и в процессе собака ее ранила до крови. Впоследствии енотовидная собака сдохла и ее передали на экспертизу, которая 8 августа диагностировала бешенство.

Сейчас в зоне карантина проводится вакцинация непривитых домашних животных от бешенства. Администрация национального заповедника "остров Хортица" уведомлена о бешенстве и должна сообщить в случае нетипичного поведения животных на своей территории.

Как сообщала "Страна", взбесившегося в Николаевской области быка остановил только одиннадцатый выстрел картечью. По их словам, двое полицейских, прибывших на вызов, увидели, как одичавшее животное нападает на беспомощных мужчин, и применили табельное огнестрельное оружие.

Отметим, что в селе Николаевской области объявляли карантин из-за взбесившихся кота и лисы.