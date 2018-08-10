В пресс-центре операции объединенных сил (ООС) сообщили о гибели военнослужащего Дмитрия Украинского, связь с которым пропала 8 августа во время выполнения боевого задания.

"Вчера стала известна судьба военнослужащего объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевого задания 8 августа. К сожалению, он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов", - сообщил представитель пресс-центра ООС на брифинге в пятницу, сообщается на странице пресс-центра в Facebook.

В пресс-центре ООС проинформировали, что 8 августа Украинский в составе разведывательной группы выполнял разведывательное задание в так называемой "серой зоне". Будучи командиром группы прикрытия, он понял, что попал в засаду, и принял бой. Основная группа, получив от него доклад о засаде, начала отход.

"Дмитрий Украинский вместе с побратимом, которому только исполнилось 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла, и получив приказ на отход, остался в окружении врага и приказал отходить 19-летнему разведчику. Младший сержант Дмитрий Михайлович Украинский погиб как герой и будет представлен к награде", - подчеркивается в сообщении.

Видео: facebook.com/pressjfo.news/

Ранее СМИ противника сообщали, что Украинский якобы пытался перейти на сторону боевиков.

Как сообщала "Cтрана", ранее на блокпосту "Майорское" на Донбассе начали стрелять по надувной палатке, где был ребенок.

По данным ОБСЕ, с начала года на Донбассе погибли и ранены более 160 человек.