В Киеве 9 августа Печерский суд избрал меру пресечения экс-заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, обвиняемого в попытке дачи взятки в размере 200 тыс. долларов.

Решение суда таково: ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания удовлетворить частично - содержание под стражей на два месяца, а также определить залог суммой в три миллиона гривен вместо требуемых прокурором 5,4 миллионов. Решение действует с сегодняшнего дня до 7 октября.

Отметим и еще пару важных фактов - суд перевели в закрытый режим, взять на поруки блогера хотели Вита Заверуха и обвиняемый в убийстве Бузины Андрей Медведько. На суде были представители радикалов С14, которые кричали "Кулика на нары!"

Напомним, что против Тамразова открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов). Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сам Тамразов заявляет, что его подставили.

Алексей Тамразов известен в журналистском сообществе как бизнесмен, владелец ООО "Всеукраинская медиа группа" (издатель сайта INSIDER), а также блогер, который публиковал серию материалов о сомнительных операциях в сфере госзакупок, осуществляемых органами власти. В частности, именно он раскрутил историю с закупками по завышенной цене автомобилей для полиции.

Ранее Алексей Тамразов содействовал в защите подозреваемых в убийстве писателя Олеся Бузины. Летом 2015 года он внес залог в размере 5 млн грн за одного из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины - члена С14 Дениса Полищука. А также 1,6 млн гривен залога за Виту Завируху, которую подозревают в участии в дерзком ограблении АЗС WOG и убийстве двоих полицейских в мае 2015 года.

Отметим, что друзья Тамразова заявляют, что дело против него сфабриковано с отместку за антикоррупционные разоблачения.

В ГПУ заявили, что он пытался дать деньги за то, чтобы прокурор в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича, повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

Отметим, что "Страна" следила за процессом по мере пресечения Тамразову на суде в режиме онлайн.