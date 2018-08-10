В пятницу, 10 августа, президент Дональд Трамп одобрил двукратное увеличении импортных пошлин США на алюминий и сталь из Турции.

"Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал он в своем "Твиттере".

Президент США констатировал, что отношения с Турцией "сейчас не так хороши".

Ранее в пятницу турецкий лидер Реджеп Эрдоган отмечал, что "экономические нападки (со стороны США - Прим.Ред.) в адрес Турции... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

"С вами доллары, но с нами Аллах", - сказал президент Турции.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Брансона, обвиняемого в участии в попытке госпереворота.

В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить того из-под стражи. 25 июля Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

На прошлой неделе (30 июля - 5 августа) США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Э.Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщала "Страна", Турция ввела санкции против двух министров из США. "До вчерашнего вечера мы проявляли терпение. Сегодня я поручаю своим друзьям заморозить активы американских министров юстиции и внутренних дел в Турции", - добавил он.

Отметим, что США подготовили санкционный список против Турции, чтобы добиться освобождения пастора Брансона.