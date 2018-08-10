Телеведущая Оксана Марченко подтвердила свое участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. Ролик, в котором она заявила, что приняла вызов еще одной участницы Леси Никитюк, обнародован на ее странице в Facebook.

Оксана Марченко сообщила, что теперь передает челендж певцу Павлу Зиброву. Таким образом, он может стать еще одним участником шоу.

"Друзья, несмотря ни на что, я решила принять участие в новом сезоне", - написала телеведущая.

Протест журналистов на ТСН против Марченко

Ранее журналисты Телевизионной службы новостей на канале 1+1 выразили протест против участия Оксаны Марченко в "Танцах со звездами".

Открытое заявление с 34 подписями под ним обнародовал на своей странице в Facebook корреспондент ТСН Иван Гребенюк. Главная претензия к Марченко у журналистов "плюсов" - то, что она жена известного украинского политика Виктора Медведчука.

"Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу "Танцы со звездами" на 1 +1 может принять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала", - говорится в заявлении.

Поддержавшие его считают, что участие Марченко ударит по репутации телеканала.

"Как коллектив ТСН, мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично выражать свою позицию по этой ситуации и хотим заверить, что решение канала 1+1 не скажется на редакционной политике Телевизионной службы новостей", - сообщается в тексте заявления.

Фото: facebook.com/ivangrebenyuk

1+1: зрителям интересна Марченко

Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию "Детектор Медиа". "Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в "1+1 медиа" строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. Журналисты вправе высказывать своё мнение в том числе и по поводу решений канала. Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете – в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов", - говорится в заявлении пресс-службы "1+1".

О своем участии в шоу уже заявили Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Мишель Андраде, Николай Тищенко и Злата Огневич.

Реакция журналистов ТСН на то, что Марченко все-таки будет выступать на канале пока неизвестна.

К слову, их заявление вызвало дискуссию в самом коллективе. Редактор программы "Гроши" на 1+1 известный журналист Александр Дубинский в своем видеоблоге задался вопросом - что будут делать журналисты ТСН, если их мнение проигнорируют? "Какие действия последуют с вашей стороны? Вопрос не праздный. Если ты выразил свою позицию и ее проигнорировали, то нужны какие-то действия. Но я не уверен, что кто-то из подписантов письма предпримет какие-то радикальные действия, если Марченко будет участвовать в проекте 1+1", - заявил Дубинский.

Отметим, что телеканал "1+1" принадлежит олигарху и экс-совладельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому.