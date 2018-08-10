Служебное расследование установило причастность двух сотрудников Киевского (Лукьяновского) СИЗО к событиям, произошедшим в изоляторе 9 августа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

"Служебное расследование идёт, уже можно говорить о двух сотрудниках, которые помогали экс-"торнадовцам", способствовали тому, чтобы всех их привели в одну камеру, чтобы передать запрещённые предметы", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, Минюст ведёт свое служебное расследование, правоохранители (полиция) ведут свое расследование в рамках уголовного производства.

Он уточнил, что по окончании служебной проверки материалы будут переданы правоохранителям.

Напомним, бывшие сотрудники роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", в отношении которых рассматривается дело о совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений, готовили бунт в СИЗО в Киеве, а когда правоохранители решили провести у них обыск,заблокировались и оказывали сопротивление.

Ранее "Страна" писала о том, что после бунта в Лукьяновском СИЗО, комбата Торнадо вывезли в Белую Церковь, разделив с сокамерниками.

Также мы сообщали, что появилось видео, как конвой избил бывшего депутата Кармазина при вывозе торнадовцев из СИЗО.