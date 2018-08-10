На трассе между Запорожьем и Васильевкой у села Каменское произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля "КамАЗ", в результате которого пятеро детей и один взрослый погибли и 12 человек, среди которых также есть несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести.

"В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы", - сообщил в пятницу вечером заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, слова которого приводит пресс-служба Нацполиции.

Вместе с тем, по предварительным данным Госслужбы Украины по ЧС, обнародованным на сайте ГСЧС, в результате ДТП "погибли 5 человек, из них 4 ребенка, пострадало 15 человек из них 1 ребенок".

При этом ранее украинские издания сообщали, что в результате ДТП погиб один взрослый, а также пятеро детей: четверо несовершеннолетних погибли на месте происшествия, еще один ребенок скончался в больнице. Также сообщалось о не менее 17 пострадавших, среди которых также есть дети.

ДТП произошло около 14:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" возле с.Каменское. Полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки, а "во время аварии в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров".

Видео: youtube.com

На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Работу группы на месте координирует руководство областного главка полиции. Кроме того, на месте аварии находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинские работники.

Фацевич добавил, что с водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Местное интернет-издание "Акцент" со ссылкой на свои источники в "Скорой помощи" и очевидцев аварии сообщало, что ДТП произошло неподалеку от с.Каменское на трассе между Запорожьем и Васильевкой.

"Маршрутка перевернулась и полностью выгорела. Известно, что она направлялась из Кирилловки в Запорожье и везла отдыхающих. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза… На место направилось 8 машин Скорой помощи", - говорилось в заметке.

Как сообщала "Cтрана", в Полтавской области в ДТП погибла женщина, двое детей попали в больницу.

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