Активист Харьковского антимайдана Спартак Головачев пришел в СБУ как свидетель, а ушел как подозреваемый
Многократный чемпиону Украины по фридайвингу, активист Харьковского антимайдана Спартак Головачёв перерешел в статус подозреваемого при посещении СБУ, куда пришел как свидетель.
Об этом сообщил Руслан Кобаца в комментарии к своему посту, где он сам сообщал о возобновлении угловного дела против него.
Коцаба цитирует сообщение Головачева: "Сегодня был на допросе в СБУ, покинул здание в качестве обвиняемого (видимо все-таки подозреваемого - Прим.Ред.), мера пресечения будет избираться завтра. На всякий случай прощаюсь," -написали он.
"Что за волна репрессии", - риторически интересуется Коцаба.
Фото: facebook.com/ruslan.kotsaba
Как сообщала "Cтрана", ранее журналист Коцаба заявил, что евродепутаты уговаривают его на убежище в Бельгии.
Также Руслан Коцаба заявил "Стране", что Шеремета убили, чтобы другие боялись.
Мы писали, что Коцаба пришел на марш памяти Шеремета, и заявил, что власти Энужны только ручные журналисты".