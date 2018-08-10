Многократный чемпиону Украины по фридайвингу, активист Харьковского антимайдана Спартак Головачёв перерешел в статус подозреваемого при посещении СБУ, куда пришел как свидетель.

Об этом сообщил Руслан Кобаца в комментарии к своему посту, где он сам сообщал о возобновлении угловного дела против него.

Коцаба цитирует сообщение Головачева: "Сегодня был на допросе в СБУ, покинул здание в качестве обвиняемого (видимо все-таки подозреваемого - Прим.Ред.), мера пресечения будет избираться завтра. На всякий случай прощаюсь," -написали он.

"Что за волна репрессии", - риторически интересуется Коцаба.

Фото: facebook.com/ruslan.kotsaba

Как сообщала "Cтрана", ранее журналист Коцаба заявил, что евродепутаты уговаривают его на убежище в Бельгии.

Также Руслан Коцаба заявил "Стране", что Шеремета убили, чтобы другие боялись.

Мы писали, что Коцаба пришел на марш памяти Шеремета, и заявил, что власти Энужны только ручные журналисты".