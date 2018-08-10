Кондитерская корпорация "Рошен" в ходе внутреннего расследования обнаружила реализацию третьими лицами некондиционной условно пригодной продукции под ТМ Roshen в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте корпорации.

"Мы обнаружили продажу некондиционной продукции организациями, которые покупали у нас некондиционную условно пригодную продукцию по договору на предмет покупки тары и сырья, а не продукции готовой к употреблению. Корпорация не обладала какой-либо информацией, о продаже этими организациями некондиционной продукции как готовых кондитерских изделий, ведь это не соответствует договоренностям с покупателем", - говорится в сообщении.

В "Рошен" подчеркнули, что к некондиционной продукции они относят продукцию с различными по характеру дефектами, однако безопасную и пригодную к употреблению.

В корпорации указали, что намерены принимать меры в целях предупреждения возникновения подобных ситуаций в будущем.

"В связи со сложившийся ситуацией мы советуем потребителям не покупать продукцию на стихийных рынках, обращать внимание на условия хранения, внешний вид и состояние упаковки. Покупатель также вправе потребовать от продавца информацию о продукции: о составе, сроке годности и производителе", - заметили в корпорации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве возле фабрики Рошен перевернулся автомобиль.

Также мы сообщали, что Femen устроили в магазине Рошен на Крещатике "черную пятницу".