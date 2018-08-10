В Киеве на Майдане Независимости правоохранители ищут взрывчатку. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

В полицию позвонила женщина и сообщила о том, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

На места происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрированы в журнале Единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Напомним, сегодня днем в Киеве была закрыта станция метро "Шулявская" из-за сообщения о заминировании.

Ранее "Страна" писала о том, что Аброськин заявил о "следе Кремля" в шокирующем росте лжеминирований по Украине.

Также мы сообщали, что украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.