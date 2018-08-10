На станции метро Майдан Независимости в Киеве ищут взрывчатку
В Киеве на Майдане Независимости правоохранители ищут взрывчатку. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
В полицию позвонила женщина и сообщила о том, что Майдан Независимости заминирован гранатами.
На места происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.
Сведения зарегистрированы в журнале Единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.
Напомним, сегодня днем в Киеве была закрыта станция метро "Шулявская" из-за сообщения о заминировании.
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