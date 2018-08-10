Против известного украинского журналиста Руслана Коцабу, которого обвиняли в госизмене, а потом оправдали - открыли "обновленное" уголовное дело. Причем, его снова обвинили в госизмене.

Об этом сам Руслан сообщил в Facebook.

Пообщавшись в сотрудником СБУ журналист узнал, что обновленное дело против него уже зарегистрировано в Ивано-Франковском городском суде.

"Только по телефону общался со старшим следователем Ивано-Франковского областного СБУ подполковником Петром Рудницким, который фабриковал против меня подозрение, а впоследствии и обвинительный акт, правда потом (...) (представители - Прим.Ред.) из Генпрокуратуры и СБУ-НКВД это сфальсифицированное обвинение в судах полностью проиграли", - указано в опубликованном сообщении.

Коцаба сообщил, что ни одного доказательства его вины предоставлено не было.

"Как установила судебная ветвь власти во всех трех судебных инстанциях, первой инстанции, апелляции и кассации - ни одного доказательства моей т.н. "Государственной измены" следователями СБУ предоставлено не было! Фейковое обвинение постановлением Львовского апелляционного суда еще в мае было отменено и отправлено в прокуратуру. Таким образом, я был оправдан!", - написал он.

Но 15 минут назад я узнаю, что "обновленное" обвинения меня в госизмене - уже зарегистрировано в Ивано-Франковском городском суде! Оказывается, я и адвокат Татьяна Монтян дважды не появлялись по повестке следователя, поэтому нам даже не предоставили процессуальной возможности ознакомиться с новым обвинением (...) (сотрудников СБУ - Прим.Ред.)! Будто они не знают, что я уже более двух лет, как я с семьей живу и работаю в Киеве.

(...) (Сотрудники СБУ - Прим.Ред.) снова хотят напугать адекватную часть общества репрессиями и гонениями против критичных к укрсучвлсти медиаресурсов и журналистов. Люди, я тюрьмы не боюсь, но пока мне ходить с этим позорным клеймом "врага народа"?!

Даже если меня снова бросят за решетку, умоляю вас, мои дорогие адекватники и коллеги-журналисты: не бойтесь, но и дальше критикуйте этих конченных держиморд укрсучвласти! Правда победит и всех этих геноцидникив, мародеров, бандитов и злодеев непременно будет судить Украинский Народ и Гаагский Трибунал!

Поэтому, как в той поговорке: "Наша песня хороша - начинай сначала!", - написал он.

Фото: facebook.com/Ruslan Kotsaba

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