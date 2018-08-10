На текущей неделе (6-9 августа) после укуса зараженной бешенством енотовидной собаки в Днепровском районе Запорожья в больницу госпитализирована женщина.

Об этом сообщил представитель городского лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Украинские новости. Волонтеры, которые помогают бездомным животным, обнаружили собаку в больном состоянии на мосту им. Преображенского.

Они доставили животное в свой приют, где собака укусила одного из волонтеров, а сама спустя некоторое время сдохла. Животное забрали на исследование и в мозгу обнаружили вирус бешенства.

Укушенную женщину доставили в больницу, где ей и другим контактным с собакой волонтерам делают противовирусные прививки имуноглобулина.

Ветеринарные службы вакцинируют всех находящихся в приюте животных. Решение о карантинных мерах принимает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщала "Страна", зоологи доказали, что собаки чувствуют переживания хозяина на расстоянии.

Отметим, что в Одессе суд арестовал без права залога мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными.