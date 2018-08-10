После волнений арестантов из батальона "Торнадо", произошедших накануне, руководство пенитенциарной системы назначило глобальный "шмон" сидельцев на понедельник, 13 августа.

Об этом "Стране" рассказал один из заключённых Лукьяновского СИЗО, который воочию наблюдал вчерашний "бунт торнадовцев".

По его словам, невзирая на появление усиленных нарядов правоохранителей, тотальные обыски после ЧП с Торнадо не производились, представители администрации СИЗО лишь неоднократно проверяли самочувствие сидельцев.

Показательные обыски были устроены в нескольких камерах и "хате", куда перебрались бойцы "Торнадо". У большинства прочих камер, в том числе на этаже, где сидели добробатовцы, в момент ЧП даже не закрывали "кормушки".

Собеседник "Страны" в СИЗО утверждает, что вчерашнее ЧП - следствие провокации, на которую выводили торнадовцев сами правоохранители.

"Их дело в апелляции разваливалось, и после этого начали появляться "наседки", которые рассказывали, как бойцов Торнадо поодиночке должны будут прессовать и убивать. В ответ они начали объединяться, но поверили в реалистичность угрозы. Вчера утром им сообщили по цыганской почте, что будут их расселять, и они повелись на это. Далее все видели, что происходило. Насколько мне известно, вывезли Руслана (Онищенко - прим. Ред.) и ещё двух-трех человек. Говорят, что среди них - Моджахед-Ляшук. То, что пишут про расклады о том, что "Торнадо" подмяло под себя СИЗО - фейк, администрация все контролировала как до вчерашнего инцидента, так и после. Просто стояла задача спровоцировать "Торнадо" на новое дело, и это удалось", - рассказал собеседник, который отрицает, что вчерашние события были бунтом и называет их спровоцированной ситуацией.

Ранее "Страна" писала о том, что родственники бойцов Торнадо пытались отбить их у конвоя во время этапирования из Лукьяновского СИЗО.

Также мы сообщали, что после бунта в Лукьяновском СИЗО, комбата Торнадо вывезли в Белую Церковь, разделив с сокамерниками.