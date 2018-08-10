Судья Печерского суда постановил перевести заседание по делу экс-заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова в закрытый режим.

После этого большинство представителей группы поддержки Алексея решила уйти.

Тамразов, также известный как блогер-антикоррупционер, обвиняется в попытке дачи взятки в размере $200 тыс. В ГПУ заявили, что он пытался дать деньги за то, чтобы прокурор в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича, повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

Как сообщала "Страна", защита Тамразова обвинила ГПУ в неоднократном изменении подозрения блогеру. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что стали известны подробности задержания на взятке известного блогера.