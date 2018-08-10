Националистка Вита Заверуха и один из обвиняемых по делу об убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько - решили взять на поруки экс-заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова, также известного как блогер-антикоррупционер. Его обвиняют в попытке дачи взятки в размере $200 тысяч.

Против него было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов). Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сам Тамразов заявляет, что его подставили.

Как сообщала "Страна", защита Тамразова обвинила ГПУ в неоднократном изменении подозрения блогеру. "Интересный факт, что сообщение о подозрении ему меняли несколько раз, постоянно менялись обстоятельства",- сказал его адвокат Николай Ореховский.

Ранее стали известны подробности его задержания.