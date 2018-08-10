Прокуратура открыла дело против судьи, который закрыл дело Кернеса
Генеральная прокуратура намерена обжаловать сегодняшнее решение судьи Андрея Антонова о закрытии дела мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с нежеланием прокуроров поддерживать обвинение. Об этом на брифинге сказала заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская, передает Интерфакс.
"Является ли решение законным? Конечно, нет, и мы будем это доказывать соответствующими апелляционным жалобами, которые готовятся на сегодняшний день", - сказала она.
Она напомнила, что суд начал рассматривать дело Геннадия Кернеса еще в апреле 2015 года.
"Почему в последнее время... судья проигнорировал ходатайство стороны обвинения и потерпевших относительно исследования доказательств и в каком-то непонятном темпе начал назначать судебные дебаты, которые по сути не были проведены", - недоумевает замгенпрокурора.
По словам Стрижевской, прокуроры не являлись на судебные заседания "по абсолютно объективным причинам" - они находились на больничном.
Напомним, 10 агуста суд закрыл дело против Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах. Судья Антонов отметил, что прокуроры не явились на последние семь заседаний суда, на которых должны были происходить дебаты. В этом судья усмотрел нежелание прокуроров поддерживать обвинение и закрыл дело.
Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура открыла дело против судьи, который закрыл дело против Кернеса.
Также мы сообщали, что судья по делу Кернеса заявил о давлении на себя и свою семью.