В столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла перестрелка, в которой по меньшей мере четыре человека погибли. Об этом сообщила местная полиция.

Обстоятельства стрельбы неизвестны. Правоохранители задержали одного подозреваемого.

Местных просят избегать района Бруксайд-драйв и не писать в соцсетях о местонахождении и движении полицейских авто.

Журналисты сообщили, что в районе были слышны четыре выстрела в 08:20 утра по местному времени (14:20 по Киеву). На место стрельбы прибыли несколько машин скорой помощи.

Напомним, в конце июля в результате стрельбы в Новом Орлеане погибли не менее трех человек, еще семеро получили ранения.

Ранее "Страна" писла о том, что в Торонто неизвестный начал стрельбу по прохожим, стрелка убила полиция.