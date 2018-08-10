Четыре человека погибли в результате стрельбы в столице канадской провинции
В столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла перестрелка, в которой по меньшей мере четыре человека погибли. Об этом сообщила местная полиция.
Обстоятельства стрельбы неизвестны. Правоохранители задержали одного подозреваемого.
Местных просят избегать района Бруксайд-драйв и не писать в соцсетях о местонахождении и движении полицейских авто.
Журналисты сообщили, что в районе были слышны четыре выстрела в 08:20 утра по местному времени (14:20 по Киеву). На место стрельбы прибыли несколько машин скорой помощи.
Напомним, в конце июля в результате стрельбы в Новом Орлеане погибли не менее трех человек, еще семеро получили ранения.
Ранее "Страна" писла о том, что в Торонто неизвестный начал стрельбу по прохожим, стрелка убила полиция.