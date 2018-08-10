Молодой и перспективный форвард из СК Днепр-1 Владислав Супряга стал игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на пять лет. Сейчас Супряга в Киеве. Детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Супряга сыграл за Днепр-1 28 матчей во всех турнирах, забив 7 голов. Накануне президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что Супряга не продается, а его цена — 15 млн евро.

Как сообщил сам Супряга, переговоры о его переходе начались уже после выступлений на чемпионате Европы (U-19), который проходил в Финляндии.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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