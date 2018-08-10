В Минобразования пояснили, когда в школах Украины пройдут торжественные линейки к 1 сентября, ведь в этом году дата выпадает на субботу.

В Министерстве образования и науки сообщили, что решение о том, проводить ли первый звонок в субботу, 1 сентября, или в понедельник, 3 сентября, каждая школа будет решать самостоятельно, - пишет УНН.

В министерстве отметили, что вопрос организации образовательного процесса в школах относится к исключительной компетенции учебного заведения.

"Решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - сообщили в МОН.

Фото: google.com.ua

Ранее мы писали, что с сентября в украинских школах запретят табели для первоклассников и будут оценивать старания детей.

Также "Страна" разбиралась, чем обернулся набор детей в школы по новым правилам: 10 первых классов и учеба в три смены.