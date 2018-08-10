Закупленные Львовом 30 трамваев, которые ранее эксплуатировались в Берлине, на остановках украинского города не могут открыть двери из-за особенностей построенных платформ. Об этом пишет DW.

Согласно данным издания, остановки Львова не приспособлены для немецких трамваев. Как отмечается, двери открываются наружу и на некоторых остановках платформа расположена на уровне первой ступени трамвая. Для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери.

По словам руководителя общественной организации "За качественный транспорт" Святослава Товстыга, в этом халатность львовских чиновников. Кроме того, по его словам, во Львове вообще плохо готовились к прибытию немецких трамваев, так как отремонтировали лишь 12 тележек, на которые нужно переставить вагоны. "У них было достаточно времени, но из-за неправильно организованного процесса Львов подготовил мало тележек, и теперь должен заказывать модернизацию их на стороне. На сайте публичных закупок объявлено ​​предложение на капремонт 10 ходовых тележек трамвайных вагонов стоимостью более 5 млн гривен", - отметил эксперт.

Напомним, город купил в Берлине 30 трамваев по цене 18 тыс. евро за единицу. На растаможку, транспортировку и переоборудование техники затрачивается еще 24 тыс. евро за единицу. Это дешевле, чем стоит один новый трамвай.

Также мы писали о том, что во Львове все трамваи и троллейбусы встали из-за небывалой грозы.