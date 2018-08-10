Ответный удар. Прокуратура открыла дело против судьи, который закрыл дело против Кернеса
Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей Андреем Антоновым неправосудного решения по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса о похищении участников Майдана. Об этом заявила заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Прокуратура Полтавской области внесла сведения по данному факту в ЕРДР по ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения)", - сказала Стрижевская.
Напомним, сегодня судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Судья расценил регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. В связи с этим производство было закрыто. Решение можно обжаловать на протяжении семи дней.
Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. Геннадий Кернес и его охранники обвинялись в похищении и избиении участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.
Ранее "Страна" сообщала, что судья по делу Кернеса заявил о давлении на себя и свою семью.
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