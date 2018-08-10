Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей Андреем Антоновым неправосудного решения по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса о похищении участников Майдана. Об этом заявила заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура Полтавской области внесла сведения по данному факту в ЕРДР по ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения)", - сказала Стрижевская.

Напомним, сегодня судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Судья расценил регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. В связи с этим производство было закрыто. Решение можно обжаловать на протяжении семи дней.

Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. Геннадий Кернес и его охранники обвинялись в похищении и избиении участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

Ранее "Страна" сообщала, что судья по делу Кернеса заявил о давлении на себя и свою семью.

Также мы анализировали, кто и зачем кошмарит мэра Харькова Геннадия Кернеса.