Станция Киевского метро "Шулявская" закрыта для проверки после звонка о минировании. Анонимное сообщение поступило днем в пятницу, 10 августа. Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети

Фото: facebook.com

"Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, что в киевском метро собираются изменить принцип хронометража информационных табло над поездами. Они будут показывать не время после отхода поезда, а сколько осталось до прибытия ближайшего, как у скоростных трамваев.

Ране "Страна" писала о том, что три компании предложили построить метро на киевский Виноградарь.

Также мы сообщали, что появилось видео, как в киевском метро декомммунизировали гражданина Словении, раздев его на Вокзальной.