Власти Евросоюза отреагировали на информацию об ухудшении состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС опубликовал заявление по этому поводу в пятницу, 10 августа.

"Состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее квалифицированное лечение в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Евросоюз также ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут поддержаны, и все незаконно задержанные граждане Украины в России и на Крымском полуострове будут освобождены без промедления.

Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели. А уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.

При этом в России заверили, что украинец находится в стабильном состоянии.

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин заявил о предсмертном состоянии Сенцова.

Также мы сообщали, что Денисова показала три фотографии Сенцова в колонии, присланные российским омбудсменом.