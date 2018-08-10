Госфискальная служба договаривается с банками об отслеживании данных о личных счетах физлиц-предпринимателей. Раньше ГФС получала информацию только по факту открытия/закрытия счетов ФОП.

Почти половина всех физлиц-предпринимателей Украины пользуются услугами банков, не как ФОП, а в качестве частных лиц. Это, якобы, позволяет им уклоняться от уплаты налогов. Об этом заявил и.о. заместителя председателя ДФС Евгения Бамбизова, передает Лига.Нет.

"Из 1,9 млн ФОП в Украине только 964 000 имеют предпринимательские счета в банках. Это не значит, что другие не пользуются банковскими услугами, просто оплату за свои товары и услуги они получают на свои обычные счета, как физлица", - сказал он.

Фискальная служба уже направила банкам требование предоставлять информацию о всех ФОП и их личные счета. Банкиры согласились им такую ​​информацию передать.

После появления отработанного механизма передачи информации о личных счетах ФОПов налоговикам, банкиры будут отказывать в обслуживании клиентам-физлицам, если возникнет подозрение, что они скрывают торговую выручку.

По данным Института социально-экономической трансформации ISET, потери бюджета от всех схем уклонения от налогов, связанных с ФОТ и занижением оборотов бизнеса, составляют от 4,2 до 9,5 млрд грн в год.

Это в семь раз меньше, чем ущерб от "серого" импорта и контрабанды и оффшоров.

Фото: facebook.com/anserua

Как сообщала "Страна", банки начали массово блокировать счета украинцев. Украинцы жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована.