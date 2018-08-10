Коммунальные перевозчики Киева собираются поднять зарплату своим сотрудникам до конца года всего на 5-20% и не сразу, в то время как проезд в столице подорожал почти в два раза. Хотя именно низкими зарплатами работников транспортной сферы власти объясняли резкий скачок тарифов. Об этом пишет "Киев.Власть".

Как стало известно из ответа Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), столичные коммунальные перевозчики планируют незначительное повышение зарплат своим сотрудникам в 2018 году.

Так, в КП "Киевпастранс" в течение второго полугодия 2018 года планируется повышение зарплаты сотрудникам на 21% в три этапа. С 1 июля этого года – на 10% (водителям - на 15%), с 1 октября – на 15% и с 1 декабря – на 5% (включая руководство предприятия). В общем, среднюю зарплату по предприятию планируется повысить на 21%.

В письме отмечается, что сейчас средний уровень зарплаты на предприятии составляет 9214 гривен, а у руководства – 9390 грн.

Что касается КП "Киевский метрополитен", то по данным департамента инфраструктуры, средняя зарплата на предприятии в первом полугодии составила 12838 гривен, при этом у руководящего состава – 17599 гривен. Повышение зарплаты предполагается в рамках финплана предприятия на этот год: с 1 июля – на 5%, а с 1 декабря – еще на 5%.

"Вопрос относительно дополнительного повышения зарплаты работникам предприятия от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров будет обработан специалистами предприятия с учетом фактических показателей доходов от перевозки пассажиров метрополитеном", - отметили в письме Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. То есть, ощутимого и обещанного повышения зарплаты сотрудникам после повышения стоимости проезда может и не быть.

Напомним, что 5 июля 2018 года КГГА распоряжением № 1147 повысила стоимость проезда в общественном транспорте. Например, вместо 4-5 гривен за поездку, проезд во всем коммунальном транспорте Киева увеличился до 8 гривен. Мэр Киева Виталий Кличко, оправдывая повышение проезда, заявил, что это вынужденная мера, дескать, у сотрудников КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" крайне низкие зарплаты.

В свою очередь, многие общественники и активисты заявили, что повышение проезда инициировано с целью скорейшего возврата старого долга КП "Киевский метрополитен" за купленные в 2009 году в лизинг у ООО "Укррослизинг" 100 вагонов метро. С 2017 года бенефициаром ООО "Укррослизинг" является бизнесмен Павел Фукс, которого замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игоря Кононенко, давнего бизнес-партнера президента Петра Порошенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским.

Ранее "Страна" сообщала, что рост стоимости проезда в метро Киева почти в два раза объяснили низкой зарплатой работников.

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