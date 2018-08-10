В Киеве 9 августа Печерский суд избирал меру пресечения экс-заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, обвиняемого в попытке дачи взятки в размере 200 тыс. долларов. В ГПУ заявили, что он пытался дать деньги за то, чтобы прокурор в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича, повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов). Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сам Тамразов заявляет, что его подставили.

Алексей Тамразов известен в журналистском сообществе как бизнесмен, владелец ООО "Всеукраинская медиа группа" (издатель сайта INSIDER), а также блогер, который публиковал серию материалов о сомнительных операциях в сфере госзакупок, осуществляемых органами власти. В частности, именно он раскрутил историю с закупками по завышенной цене автомобилей для полиции.

Ранее Алексей Тамразов содействовал в защите подозреваемых в убийстве писателя Олеся Бузины. Летом 2015 года он внес залог в размере 5 млн грн за одного из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины - члена С14 Дениса Полищука. А также 1,6 млн гривен залога за Виту Завируху, которую подозревают в участии в дерзком ограблении АЗС WOG и убийстве двоих полицейских в мае 2015 года.

Отметим, что друзья Тамразова заявляют, что дело против него сфабриковано с отместку за антикоррупционные разоблачения.

Корреспондент "Страны" следил за событиями с суда в режиме онлайн:

17.50 С14 развернули баннер у здания суда.

17.26 В зале звучит "Ганьба!" Но робкое такое, не сильно громкое

17.23 Решение суда: ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания удовлетворить частично - содержание под стражей на два месяца, а также определить залог суммой в три миллиона гривен вместо требуемых прокурором 5,4 миллионов. Решение действует с сегодняшнего дня до 7 октября.

17.21 Суд вернулся! Началось оглашение меры пресечения.

17.15 В зал начали запускать людей. Когда выйдет судья - неизвестно.

17.12 В коридоре появились красные береты

17.10 У нас все так же тишина. Все собравшиеся курят и обсуждают происшествие

16.45 Судья вышел и пошёл в совещательную комнату .Сказал, что на оглашение меры пресечение прессе можно будет зайти

16.30 Сейчас суд, по слухам, уже ушёл в совещательную комнату.

16.20 Националисты пришли под зал заседания, скандируют «Кулика на нары!»

16.16 Заверуха и Медведько зашли в зал. Выступают. К сожалению, что именно они говорят, пока неизвестно.

16.14 К слову, большая часть поддержки Алексея после того, как заседание сделали закрытым, решила уйти.

16.12 Вита Заверуха также выразила желание стать поручителем!

16.10 Как оказалось, на заседании присутствует Андрей Медведько, один из обвиняемых по делу Бузины. Он подал своё заявлении о желании взять на поруки Алексея Тамразова.

16.08 Сейчас к прессе вышел адвокат. В зал попросили зайти людей, которые хотят взять Тамразова на поруки

16.05 Заседание, которое судья остановил на выступлении адвокатов, уже продолжилось, но в закрытом режиме

16.00 Адвокаты в свою очередь подали заявление, чтобы прессу пустили обратно в зал

15.57 Все выходят из зала

15.55 Какие-то люди в зале суда начали кричать "Тамразова на нары!" На это сразу отреагировали наблюдатели, которые пришли его поддержать. Произошёл словесный конфликт. Судья решил закрыть заседание от посетителей.

15.52 Выступают адвокаты. По словам одного из них, в речи прокурора нет оснований для содержания под стражей.

15.48 Продолжается выступление прокурора. Тот обвиняет Алексея в передаче неправомерной выгоды. Прокурор Уверен, что Тамразов может уничтожить документы или влиять на свидетелей, потому нужно содержание под стражей.

15.47 Судья объявил перерыв под предлогом того, что жарко и с целью перейти в другой зал, где работает кондиционер. Но, как оказалось, кондиционер работает и все вынуждены были вернуться.

15.46 Началось выступление обвинения.

15.45 Сторона защиты просит добавить документы подтверждающие, что на содержании у Тамразова двое детей и мать.

15.44 У сторон отводов нет.

15.43 Имена адвокатов Тамразова: Дмитрий Чещивой, Виталий Коломиец и Анатолий Волиховский.

Тамразов и адвокаты

15.42 Вышел судья. Его зовут Вячеслав Пидпалый.

Вячеслав Пидпалый

15.40 На суд пришли и с14! В частности, лидер Евгений Мазур, которому на днях отменили круглосуточный арест.

15.38 Интересно, что стульев в зале нет, кроме небольшой лавки. Все пришедшие вынуждены стоять

15.35 На заседание пришли около десятка активистов. На них нет никаких отличительных знаков.

15.30 Алексея пустили в зал.

Алексею Тамразов и его адвокаты

15.20 Тамразов уже в зале. Но не в клетке.

15.15 Адвокат обвиняемого Виталий Коломиец заявил, что они ещё не успели ознакомится с теми материалами, которые им предоставили. По словам адвоката, первые следственные действия с задержанным проводились без их присутствия. Их к Алексею просто не пускают, говорит "Стране" Коломиец.

Также, по его словам, обыск дома у Тамразова проводился без решения суда. Прокуратура будет просить содержание под стражей или залог в 5,4 миллиона гривен.

Виталий Коломиец. Все фото: Кирилл Малышев/"Страна