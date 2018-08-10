Во время финального этапа конкурса на руководящие должности в Государственном бюро расследований проверка кандидатов происходила некачественно, а работа комиссии выглядела формальной. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В частности, журналисты выяснили, что за некоторых победителей голосовали и те члены конкурсной комиссии, которые не общались с кандидатами, поскольку на собеседования с ними не ходили. Среди них - первая заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова (Бернацкая), профессор Университета имени Тараса Шевченко Виктор Самохвалов и народный депутат из фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей.

Все трое членов комиссии не присутствовали во время собеседования с претендентом Евгением Шевцовым, однако отдали ему во время решающего голосования свои голоса.

По данным расследования, такая же ситуация повторилась на собеседовании будущего победителя на должность руководителя управления внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка. Дейдей зашел на собеседование, но сразу вышел. Уже во время голосования депутат поднял руку "за" именно за этого кандидата. Так же как и двое других отсутствующих на собеседовании членов комиссии - Севостьянова и Самохвалов.

Также, как установили журналисты, собеседования с кандидатами в среднем продолжались всего до 7-8 минут, выглядели формально, а на протяжении значительной их части кандидаты рассказывали что-то по своему усмотрению. Членов конкурсной комиссии, состоящей только из представителей президента, Верховной Рады и Кабмина, не интересовало происхождение большого состояния в декларациях претендентов на должности.

Кроме того, обращают внимание "Схемы", нечетко прописаны критерии отбора кандидатов. К ряду должностей в ГБР среди квалификационных требований, утвержденных руководителем ГБР к кандидатам, упоминаются, в том числе, такие как "положительная репутация", "интеллектуальная и эмоциональная зрелость", "лидерство" и "надежность".

Журналисты пожаловались, что их съемочной группе одна из комиссий не позволила находиться на собеседовании по указанию главы Госбюро расследований Романа Трубы.

Отмечается, что именно Труба будет утверждать победителей конкурса. В интервью "Схемам" он заявил, что не будет выяснять, почему комиссия голосовала за кандидатов по ранее обнародованному в СМИ списку.

Ранее "Страна" писала о том, что Труба надеется, что ГБР заработает уже в сентябре.

Также мы сообщали, что глава ГБР в Николаеве ездил на угнанном авто и не указал квартиру в декларации.