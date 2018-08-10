Из-за крупнейшей забастовки пилотов лоукостера Ryanair в Европе отменены 400 авиарейсов. Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании в пятницу, 10 августа, проводят забастовку сразу в пяти странах - Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах.

Она началась в 4:01 по Киеву и завершится в 3:59 субботы, передает Интерфакс.

В результате авиаперевозчик вынужден отменить около 400 рейсов, то есть каждый шестой из запланированных на этот день перелетов не состоится. Как ожидается, это затронет в общей сложности примерно 55 тыс. человек.

При этом в Германии было отменено больше всего перелетов - 250, что коснется свыше 42 тыс. пассажиров. Аннулированы практически все утренние рейсы из немецких аэропортов. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair - это обратные рейсы в другие страны, не охваченные стачкой пилотов, отмечает Deutsche Welle.

Пассажирам предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций руководство Ryanair отклоняет, сообщает dpa.

Забастовка, вызванная недовольством условиями работы и оплаты, станет самой масштабной в истории авиакомпании Ryanair.

Профсоюз пилотов Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора TUI, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing-737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

Котировки акций Ryanair в ходе торгов в пятницу в Дублине снизились на 2,3%. Капитализация компании составляет около 15,6 млрд евро.

Как сообщала "Страна", лоукостер Ryanair согласовал с аэропортом "Борисполь" расписание большей части рейсов.

"Все 24 частоты, которые запрошены, могут состояться, но возможны коррекции. Кто заранее купил билеты должны знать, что отклонения по вылету могут быть плюс-минус 1-2 часа", - говорит он.

Напомним, что Wizz Air планирует запустить новый рейс из Львова.