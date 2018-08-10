В Ужгороде бывшая супруга главы Национальной полиции Сергея Князева за рулем внедорожника Volkswagen Touareg сбила мотоциклиста, а потом пряталась в машине главы полиции области. Об этом сообщает "Закарпатье".

Как отмечается, авария произошла накануне вечером. Джип наехал на мотоцикл BMW во время поворота на улицу Линтура. К счастью, мотоциклист остался жив.

После столкновения, по словам очевидцев, водитель авто начала поспешно снимать с автомобиля номерные знаки, а в процессе оформления ДТП почти все время находилась в машине главы полиции.

Фото: zakarpattya.net.ua

Позже на место происшествия съехалось около полутора десятка друзей потерпевшего. Они требовали, чтобы виновница аварии компенсировала мотоциклисту лечение и ремонт транспортного средства.

Заметим, его самого госпитализировали с больницу с травмами. Врачи говорят, что у байкера вывих бедра. Жизни ничего не угрожает, но он на больничной койке.

Фото: zakarpattya.net.ua

Издание подчеркивает, что на причастность бывшей жены Сергея Князева Виктории к травмированию мотоциклиста указывает тот факт, что она имеет квартиру по улице Линтура, 17 в Ужгороде и авто Volkswagen Touareg 2013 года, похожее на то, что фигурирует на фотографиях с места события. К тому же, на место аварии прибыло в разы больше полиции, чем обычно.

Фото: zakarpattya.net.ua

В управлении Нацполиции Закарпатской области ни опровергли, ни подтвердили информацию, что за рулем Volkswagen Touareg находилась бывшая жена Князева. Там лишь говорят, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (максимальное наказание - ограничение свободы на срок до трех лет).

Сергей Князев до того, как стал главой Национальной полиции возглавлял ГУ УМВД Украины в Закарпатской области, впоследствии реформированное в ГУ НП Украины в Закарпатской области, и жил в Ужгороде.

Ранее "Страна" сообщала, что руководитель полиции Сергей Князев задекламировал зарплаты более 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что у нового главы Нацполиции Князева квартиры, участки и машины записаны на жену.