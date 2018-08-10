В 2018 году ПАО "Укрзализныця" использует для осуществления ремонтно-путевых работ более 2,933 миллиарда гривен. Об этом пишет info.uz.ua.

Это на 15% больше, чем в прошлом году. Также железнодорожники напоминают, что в эту сумму следует добавить 2 млрд грн, предусмотренные на плановые ремонты основных средств.

Реализация работ, на которые предусмотрены эти средства, позволит гарантировать надежность железнодорожных путей на важнейших направлениях на ближайшие 15-20 лет, говорят в УЗ. Основное внимание уделяется международным транспортным коридорам и участках пути, по которым следуют скоростные пассажирские поезда.

Всего до конца года путевые бригады должны реконструировать 307,5 ​​км пути; выполнить капитальный ремонт на 237,8 км; средний ремонт - на 870,1 км, комплексно-оздоровительный ремонт - на 520 км.

Также необходимо осуществить средний ремонт 790 комплектов стрелочных переводов, 340 заменить на новые, 187 - старогодные.

Из запланированного объема работ на первые 7 месяцев выполнена реконструкция пути - на 74%; капремонт пути - 120%; средний ремонт пути - 104%; комплексно-оздоровительный ремонт пути - 104,8%. Отставание от графика реконструкции путей в "Укрзализныце" объясняют проблемами с поставкой комплектующих.

Напомним, за счет модернизации железнодорожного полотна увеличится скорость движения поездов и сократится время в пути поездов "Интерсити" с нынешних 7-7,5 часов до 5,5 часов.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" еще не оплатила суперконтракт за продвижение своей страницы в Facebook.