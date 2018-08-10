В пятницу, 10 августа курс турецкой национальной валюты лиры - к доллару США достиг 5,94 за $1 и в очередной раз обновил исторический минимум. Это произошло на фоне продолжающегося ухудшения турецко-американских отношений, начавшегося после провала попытки госпереворота в Турции летом 2016.

Еще в начале 2018 года обменный курс турецкой национальной валюты равнялся 3,79. К концу мая он достиг 4.72 за доллар США.

Рекордных минимумов лира достигла, после того как в минувшую пятницу торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает "оправданность" участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (GSP). Об этом сообщает "Вести.Экономика".

При этом казначейство Турции сообщило о профиците денежных средств в июле в размере 754 млн лир ($143 млн) по сравнению с дефицитом денежных средств в 170 млн лир годом ранее.

В США из Турции в 2017 году по программе GSP было поставлено товаров на $1,7 млрд, что составляет около 17% всего турецкого экспорта в США. Также отмечалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью $1,78 млрд.

Лира резко упала до рекордно низкого уровня – почти на 30% в этом году – и вскоре ожидаются новые санкции США. В настоящее время Вашингтон рассматривает вопрос об участии Турции в соглашении о беспошлинной торговле с развивающимися странами. Запрет ударит по экспорту и ещё больше ухудшит экономические настроения.

Эксперты связывали это с высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентства Fitch выразило опасение в связи с намерением президента страны Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой. В середине июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до "BB" с "BB+", прогноз по рейтингу "негативный".

Не исключено, что давление на лиру также происходит из-за обострения отношений президента Реджепа Эрдогана с властями Вашингтона и Брюсселя.

Фото: freecurrencyrates.com

Как сообщала "Страна", в июне Турция ввела заградительные пошлины на товары из США.

Турция планирует получать за счет пошлин $267 млн в год. такая сумма примерно соответствует той, на которую претендуют США за счет введения пошлин на турецкую сталь и алюминий.

Напомним, что в Турции запустили газопровод в Европу.