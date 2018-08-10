Наступающие выходные будут почти идеальными по погодным условиям. Такой прогноз дает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook

"11-12 августа в Украине - сухо звездно солнечно, красиво и облачно. Только на Западе в субботу местами короткие дожди и грозы. Вечером в воскресенье эти малыши-дожди могут прийти в северные области. И все. Температура воздуха +25 + 29 на юге + 27 + 32 градуса. В воскресенье на Западе понижение температуры воздуха до + 22 + 26 градусов. В Киеве в выходные будет преобладать сухая теплая погода с температурой воздуха +28, +29 градусов. Вечером в воскресенье есть вероятность кратковременного дождя с грозой", - пишет синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют в Украине тропический август с дождями и жарой.