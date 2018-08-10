Украинские букмекеры открыли прием ставок на то, объявит ли Святослав Вакарчук о том, что идет в президенты. Причем шансы музыканта они оценивают с вероятностью 50 на 50, пишет sportarena.com.

В частности, ставки принимает букмекер Фаворит Спорт. Предполагается, что лидер группы "Океан Ельзи" может объявить о своем решении на традиционном большом концерте в День независимости Украины 24 августа. Он пройдет на стадионе "Олимпийский".

"Ориентируясь на слухи, (букмекер) организовал ставки на то, объявит ли Вакарчук о своем выдвижении в президенты на концерте 24 августа. Контора оценивает шансы на это 50 на 50. Коэффициент на то, что он это сделает - 1,87. Столько же и на обратный вариант", - сообщает издание.

Концерт 24 августа в прямом эфире будет транслировать телеканал 1+1.

Очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. В 2007 году Святослав Вакарчук уже был в политике, став депутатом. В парламент прошел под 15 номером избирательного списка блока "Наша Украина-Народная самооборона". Но уже в 2008-м добровольно сложил полномочия.

В конце 2016 года Вакарчук встретился с президентом Петром Порошенко и передал ему письмо, в котором было сказано о необходимости создания Антикоррупционного суда. В 2017 году принял приглашение Стэнфордского Центра по вопросам демократии, развития и утверждения верховенства права читать лекции. Так незаметно музыканта начали включать в социологически опросы, и он ворвался в тройку лидеров в президентском рейтинге.

Ранее "Страна" сообщала, что Вакарчук вернулся из США и прокомментировал свое участие в выборах президента.

Также мы писали о том, что Зеленский обратился к Вакарчуку с предложением объединиться и стать "мы".