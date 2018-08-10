В УЕФА назвали имена 12 претендентов, из числа которых выберут лучшего кипера, защитника, полузащитника и нападающего минувшей Лиги чемпионов. Примечательно, что "королевский клуб" представляют сразу шесть игроков, плюс перешедший в "Ювентус" Криштиану Роналду, который в мае помог Мадриду выиграть третью Лигу чемпионов подряд.

Победителей назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа в Монако, передает официальный сайт УЕФА.

Великолепная дюжина, фото: uefa.com

Номинанты на награды по позициям в ЛЧ-2017/18

Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Кейлор Навас ("Реал").

Защитники: Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал").

Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Что это за награды?

Они присуждаются с прошлого года, чтобы отметить лучших на каждой позиции в Лиге чемпионов. Их, а также награды Лучшему футболисту года и Лучшей футболистке года вручат 30 августа в Монако в рамках жеребьевки группового этапа престижнейшего еврокубка.

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