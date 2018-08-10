На днях российские порталы обнародовали информацию о том, что якобы Алла Пугачева умерла, а ее супруг Максим Галкин подтвердил информацию. На самом деле информация оказалась фейком, певицу "хоронят" уже не в первый раз. В этом году "похоронные сообщения" появились во второй раз, в первый раз об этом говорили в мае.

Поводом стало длительное отсутствие свежих фото в Instagram певицы. Последнее появилось 27 июля, когда Примадонна наблюдала за восходом "кровавой луны".

Оказалось, что она, вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя дочерьми, отправилась на отдых в Италию, поэтому на время выпала из соцсетей.

Фото: Алла Пугачева с семьей/google.com.ua

Максим Галкин не стал комментировать глупые слухи. После фейковых сообщений он опубликовал фото со своей дочерью в Instagram, подписав его "Чудный вечерок". На снимке они улыбаются.

Фото: instagram.com

Перед поездкой в Италию Максим Галкин рассказывал, что из-за непростого финансового положения Алла Пугачева не будет отказываться от выступлений на корпоративах. Стоимость ее часового выступления будет колебаться от 20 до 24 млн рублей.

СМИ не в первый раз "хоронят" известных людей. Например, ранее массово разошлась новость о смерти голливудского актера Сильвестра Сталонне. Такие новости помогают малоизвестным порталам за короткое время набрать множество просмотров.